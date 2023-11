Ab 2024: Schwanau erhöht die Gewerbesteuer

1 Der Schwanauer Gemeinderat hat sich einstimmig für die Erhöhung der Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuer am kommendem Jahr entschieden. Foto: Jens dpa/Jens Büttner

Die finanzielle Situation der Gemeinde ist angespannt, das machten die Haushaltsberatungen deutlich. Um der prekären Lage etwas entgegenzusetzen hat sich der Gemeinderat für eine Anhebung der Grund- und Gewerbesteuer entschieden.









Seit vielen Jahren betragen die Realsteuerhebesätze in Schwanau für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) 290, für die Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) 290 und für die Gewerbesteuer 310. Das soll sich ab 2024 nun ändern. „Die Einnahmen dienen zur allgemeinen Finanzierung des Haushalts. Diese sind, in Anbetracht der zu leistenden Pflicht- und freiwilligen Aufgaben sowie der damit verbundenen Aufwendungen, als zusätzliche Erträge aus den Kommunalsteuern nötig, um eine stabile Finanzierung gewährleisten zu können“, erklärte Schwanaus Bürgermeister Marco Gutmann in der Gemeinderatssitzung.