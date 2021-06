1 Werner Märkle ist am Montag nach langer Krankheit gestorben. Foto: Archiv Foto: Schwarzwälder Bote

In Aasen trauert man um einen sehr geschätzten und engagierten Mitbürger. Nach langer schwerer Krankheit verstarb am Montag, 14. Juni, Werner Märkle im 59. Lebensjahr.

Donaueschingen-Aasen (ewk). Die Beisetzung findet am Montag, 21. Juni, um 14 Uhr auf dem Aasener Friedhof statt. Der Verstorbene ist in Aasen aufgewachsen und hat sich in der Nähe seines Elternhauses dann mit seiner jungen Familie niedergelassen. Nach der Ausbildung zum Kunststoffschlosser arbeitete er bald in verantwortlicher Position, zuletzt im Maschinenbauunternehmen Rena in Gütenbach. Seine Freizeit widmete Werner Märkle neben seiner Familie vor allem dem Sportverein Aasen. Hier war er seit seiner Jugend zu Hause und engagiert. In 33 Jahren Vorstandsarbeit, davon seit 1997 als Vorsitzender, hat er den Ausbau der Vorzeige-Sportanlage im Aasener Feld als Ideengeber wesentlich mit geplant und verantwortlich umgesetzt. Darüber hinaus war er mehr als zwölf Jahre lang Mitglied im Ortschaftsrat. Mit seiner Frau Silvia und seinen beiden erwachsenen Töchtern trauert man in Aasen um einen Mitbürger, der sich mit großem Engagement uneigennützig und vielfältig ehrenamtlich engagierte.