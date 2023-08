In der TV-Show „99 – Einer schlägt sie alle!“ tritt Rachel Leggio gegen 99 andere Kandidaten an und kämpft um 99 000 Euro. So hat sich die Studentin aus Hechingen in der ersten Folge geschlagen.

Am Montagabend startete die vierte Staffel der TV-Show „99 – Einer schlägt sie alle“ zur besten Sendezeit auf Sat. 1. 100 Teilnehmer kämpfen in der ersten Folge unter Schweiß und Tränen um das Weiterkommen. Mit dabei: Rachel Leggio aus Hechingen. In der ersten Folge musste sich die Studentin in 15 verschiedenen Spielen beweisen.

In den ersten Runden lässt sich die 24-Jährige nicht verunsichern: Während die Teilnehmerzahl von Spiel zu Spiel sinkt, schlängelt sich Leggio zielsicher durch ein Labyrinth, schießt Gummi-Frösche mit dem Löffel in eine Schale und findet das goldenes Ticket in den Telefonbüchern.

Doch dann wird es knapp für Leggio: In der elften Runde müssen die Kandidaten eine Wasserflasche so lange wie möglich mit ausgestrecktem Arm auf dem Handrücken balancieren. Wie immer gilt: Wer verliert, muss die Show verlassen. Die Entscheidung ist knapp – vier der Teilnehmer müssen nach vorne treten, unter anderem die Hechingerin bangt um ihren Platz in der Show. Der Schiedsrichter verkündet: Ein anderer Kandidat hat seine Flasche noch vor Leggio fallen lassen. Die Erleichterung ist ihr ins Gesicht geschrieben. „Ich hatte echt kurz Angst“, sagt sie. Aber: „Beim nächsten Spiel bin ich noch stärker. Ich bin jetzt Feuer und Flamme.“

Bangen um das Weiterkommen in die nächste Runde Foto: Sat.1

Gesagt getan: Die restlichen Spiele meistert die 24-Jährige fehlerfrei. Mit verbundenen Augen lösen die Kandidaten Formenpuzzle für Kinder, stapeln Blumentöpfe und kritzeln mit Wachsmalstiften um die Wette. Beim Bierdeckel Weitwurf verrät Leggio den Zuschauern: „Ich trinke echt gerne Bier. Aber das hab ich noch nie gemacht“. Sie ist stolz: „Meine Taktik hat funktioniert“. Mit ihrem Wurf landet die Hechingerin im guten Mittelfeld und in einem Einspieler legt sie eine spontane Gesangseinlage ein.

Das 14. Spiel: Blumentöpfe stapeln (Screenshot) Foto: Sat. 1

In der ersten Folge konnte Leggio alle Spiele erfolgreich meistern und ist somit eine Runde weiter. Im Voraus verrät sie: Falls es für den Sieg reicht, möchte sie sich von dem Preisgeld ein Auto kaufen und ein Tattoo stechen lassen.

„99 – Einer schlägt sie alle!“

Das Prinzip

der Show ist einfach: Niemals der Letzte sein. Hundert Kandidaten treten in kleinen Spielen gegeneinander an und der langsamste Teilnehmer fliegt raus – bis nach 99 Runden nur noch ein Spieler übrig bleibt. Zu gewinnen gibt es 99 000 Euro.