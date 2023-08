Die Hechingerin Rachel Leggio macht bei der vierten Staffel der Fernsehshow „99 – Einer schlägt sie alle“ mit. In der Sendung kämpft die Hechinger Studentin gemeinsam mit 99 anderen Kandidaten um 99 000 Euro. So kam es überhaupt zur Teilnahme.

Für Rachel Leggio ist es die erste Teilnahme an einer Fernsehshow. Wieso sie sich entschieden hat, an der Sendung „99 – Einer schlägt sie alle“ teilzunehmen? „Ich habe ganz zufällig einen Trailer gesehen“, erzählt Rachel Leggio. Kurz darauf habe sie alle Staffeln der Show durchgeschaut und festgestellt: „Ich will da unbedingt auch mitmachen.“

Das Prinzip der Show ist einfach: Niemals der Letzte sein. Hundert Kandidaten treten in kleinen Spielen gegeneinander an und der langsamste Teilnehmer fliegt raus – bis nach 99 Runden nur noch ein Sieger übrig bleibt. Zu gewinnen gibt es 99 000 Euro. „Ich liebe es, Spiele zu spielen“, erzählt die 24-Jährige. „Ich bin sehr ehrgeizig und gehe auch gerne über meine Grenzen.“

Also habe sie sich beworben: Mit einem Online-Formular ging die Anmeldung ganz schnell. In einem kurzen Bewerbungsvideo stellt sich Leggio dem Sat.1-Team vor: Sie zeigt Bilder von ihrer zweiten Heimat in Sizilien und erzählt von ihrem Masterstudium „Audiovisuelles Übersetzen“. Ihrem Umfeld habe sie die Bewerbung bis dahin geheim gehalten: „Ich wusste ja nicht, ob ich überhaupt genommen werde.“ Nur ihren Eltern habe sie davon erzählt.

Aufregung war groß

Dass sie einige Wochen später tatsächlich tagelang im TV-Studio stehen wird, damit habe Leggio zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerechnet. Schließlich erhielt die Hechingerin aber einen Anruf: „Du bist dabei“, hieß es durch das Telefon von einer Sat.1-Mitarbeiterin. Die Aufregung von Leggio sei groß gewesen, erzählt sie. „Ich habe mir kurz überlegt, abzusagen.“ Heute ist sie sich sicher: „Ich hätte es definitiv bereut.“

Die Dreharbeiten waren bereits im Oktober und November 2022 in Duisburg. Runde für Runde bekamen Leggio und ihre Mitstreiter vermeintlich einfache Aufgaben gestellt. Und in jeder Runde musste eine Person die Show verlassen. „Es ist gar nicht so einfach, wie es vor dem Fernseher aussieht“, stellt Leggio fest.

Rachel Leggio ist eine von hundert Teilnehmern bei der Fernsehshow „99 – Einer schlägt sie alle“. Foto: Sat.1/Julia Feldhagen

Vorbereitet habe sie sich nur auf eine Sache: „Ich habe Luftballons aufpusten geübt“, sagt sie. Auch hier zeigte sich ihr Ehrgeiz: Schließlich habe sie nicht wegen so einer Kleinigkeit ausscheiden wollen. Ansonsten habe sie immer auf sportliche Aufgaben gehofft. „Die liegen mir besonders“, sagt sie.

Drei Wochen sollten sich die Teilnehmer für den Dreh frei halten. Die Zeit in den Drehpausen hätten die bunt gemischte Teilnehmergruppe aus ganz Deutschland meist gemeinsam verbracht. Zwar waren die Teilnehmer in der Show Konkurrenten, es seien aber auch bleibende Freundschaften entstanden, erzählt Leggio. „Der Teamgeist war richtig toll. Wir haben uns gegenseitig angefeuert oder waren auch traurig, wenn andere ausscheiden mussten.“

Die nächste TV-Show wartet

Im Nachhinein stünde sie noch mit vielen ihrer Mitstreiter in Kontakt: „Wir haben eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe“, sagt Leggio. Dort gibt es auch immer wieder Hinweise zu anderen Fernsehshows, bei denen man sich bewerben könne. „Das ist fast wie ein Bewerberportal“, sagt die Hechingerin lachend. Auch sie könne es sich vorstellen, in Zukunft wieder einmal bei einer Fernsehshow mitzumachen – eine Gaming-Show oder „was Sportliches“. Bei Love Island, Bachelor und Co. sieht sich die Hechingerin aber nicht. Sie ist sich sicher: „Dating-Shows sind nichts für mich.“

Wie weit es die Hechingerin bei „99 – Einer schlägt sie alle“ geschafft hat – und ob sie vielleicht sogar gewonnen hat – das darf sie natürlich noch nicht erzählen. Sie sei aber stolz auf sich, verrät sie. Zum Schauen der ersten Folge am Montag, 21. August, zur Prime Time habe sie sich bereits mit ihren Freunden verabredet.

99 – Einer schlägt sie alle

Die vierte Staffel der TV-Show beginnt am Montag, 21. August, um 20.15 Uhr auf Sat 1.