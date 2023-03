1 Andrea hat sich in fünf Sendungen durchgesetzt und 99.000 Euro gewonnen. Foto: SAT1/Screenshot: Otto

Sie kann ihr Glück kaum fassen, als der goldene Glitter auf sie herabrieselt: Eine 41-Jährige aus dem Kreis Rottweil hat bei einer TV-Spielshow den ersten Platz erkämpft und 99. 000 Euro gewonnen. Am Montagabend war das Spektakel zur besten Sendezeit zu sehen.









Am Montagabend war das Spektakel zur besten Sendezeit zu sehen: „99 – Einer schlägt sie alle!“ heißt die Sendung auf SAT1. Und die hat es in sich: 100 Teilnehmer sind es in der ersten Sendungen – alle sind scharf auf 99 000 Euro. Doch am Schluss – nach immerhin fünf Sendungen und zehn Stunden Spiel, Schweiß und Tränen – bleibt nur ein Kandidat übrig. In dem Fall ist es eine Kandidatin: Andrea aus Dunningen behält im Finale an der Dartscheibe die Nerven und trifft und trifft. Dann ist es geschafft: Sie ist die Siegerin!

In fünf Shows ein echtes Multitalent

Damit hat sich die 41-Jährige über fünf Shows hinweg als echtes Multitalent erwiesen, denn die Spiele in der Show sind höchst kreativ. Die Disziplinen heißen unter anderem: Regenrinnen kegeln, Wellenreiten, Sandburgen bauen, Kaugummi spucken, Vier gewinnt XXL, und und und. Bei den Teilnehmern fließt nicht nur der Schweiß, sondern auch manche Träne. Alle gehen an ihre Grenzen, wie sie in den Interviews sagen.

Andrea behält die Ruhe

Andrea aus Dunningen strahlt mittendrin eine erstaunliche Ruhe aus und behauptet sich Spiel um Spiel. Vor der Entscheidung telefoniert sie mit zuhause, wo die Familie mitfiebert. „Drückt mir die Daumen“, sagt Andrea – und es hat geklappt. Die anderen Kandidaten gönnen der sympathischen Dunningerin den Sieg übrigens von Herzen, wie in der Show zu sehen ist. Diese nimmt den Gewinn von 99 000 Euro lachend, weinend und ein bisschen fassungslos entgegen. Die Ausdauer hat sich gelohnt. Sie hat sie alle geschlagen.

Die Folgen von „99 – Einer schlägt sie alle!“ sind bei Joyn im Netz zu sehen.