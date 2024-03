1 Der Kreis Calw hat zusätzliche Container für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet (Symbolfoto). Foto: © fottoo - stock.adobe.com/Britta und Ralph Hoppe

Der Kreis Calw hat zusätzlichen Wohnraum für 400 Asylbewerber angemietet. Die 210 Container sollen auf insgesamt vier Standorte im Kreis verteilt werden. Den ersten hat das Landratsamt nun bekannt gegeben: Nagold-Gündringen.









Link kopiert



Aktuelle Entwicklungen zeigen es immer wieder: Die Migrationskrise ist weit davon entfernt, gelöst zu sein. Mehr als 1700 Bootsflüchtlinge aus Afrika kamen etwa erst am vergangenen Wochenende auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa an. In Deutschland steigt die Zahl geflüchteter Ukrainer.