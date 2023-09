Bereits am vergangene Freitagabend gab es einen erneuten Stromausfall im Wildberger Stadtteil Sulz am Eck, in Jettingen und in Nagold-Emmingen. Auch wenn dieser deutlich kürzer ausfiel als die Störung am Mittwoch stehen nun größere Bauarbeiten der Netze BW in Sulz am Eck an.

Erst vor einer Woche fehlte in ganz Sulz am Eck sowie in Teilen von Jettingen und Emmingen plötzlich der Strom. In Jettingen wurde bei einigen Erd- und Grabarbeiten ein Mittelspannungskabel beschädigt. Durch die erhöhte Spannung innerhalb des Stromnetzes kam es zu einer neuen Störung in der Sulzer Hohnerstraße und zum Ausfall. Allerdings zog die Beschädigung in Jettingen noch weitere Folgen nach sich.

Am vergangenen Freitagabend fiel der Strom gegen 21 Uhr erneut in denselben Haushalten aus. Wieder zwischen der Station Hohnerstraße und der Station Steinbruch der EnBW, aber an einer anderer Stelle wie am Mittwoch führte ein Schaden zum Stromausfall.

„Durch Umschaltungen innerhalb des Stromnetzes konnte die Versorgung rasch wieder hergestellt werden“, erklärt Jörg Busse, Pressesprecher der Energie Baden-Württemberg (ENBW) auf Anfrage unserer Redaktion. Dementsprechend hatte ein Großteil bereits nach einer viertel Stunde wieder Strom. „Gegen 21.30 Uhr war die Vollversorgung wieder hergestellt“, betont er.

Die Arbeiten in der Weinbergstraße gehen voran. Foto: Birgit Menzler

Was war der Grund für den Stromausfall?

„Es ist davon auszugehen, dass auch dieser Defekt noch eine Folge der Störung am Mittwoch gewesen ist“, erläutert Busse. Die erhöhte Spannung in der gesamten Netzgruppe – ausgelöst durch die technische Störung – kann zu weiteren Defekten führen, führt er aus. Vor allem, wenn eine Vorschädigung vorliegt.

„Eine Vorschädigung kann unterschiedliche Gründe haben“, führt Pressesprecher Jörg Busse aus. Steine im Boden, die Kabel oder Isolierung zum Beispiel beschädigen. Dies führe nicht sofort zu einem Stromausfall, aber bei einer Störung mit Spannungsanhebung zu höherer Materialbelastung. Diese könne dann Auslöse für einen Ausfall sein.

Welche Maßnahme zieht die Störung nach sich?

Die Netze BW (eine der Gesellschaften der ENBW, die für den Betrieb des Stromnetzes zuständig ist) lokalisierte mittels eines Messwagens die Schadensstelle in Sulz am Eck, erläutert Busse. Und leitete Maßnahmen zur Reparatur beziehungsweise Erneuerung ein. Somit wird aktuell ein rund 300 Meter langes, beschädigtes Stück des Mittelspannungskabels in der Hohnerstraße und Weinbergstraße ausgetauscht. Bis Ende des Monats sollen die Arbeiten durch ein Subunternehmen noch dauern.

Die Materialien für die neue Stromkabel liegen schon bereit.

Wie oft werden Stromleitungen kontrolliert, um Schäden vorzubeugen?

Erdkabel liegen rund 80 Zentimeter tief im Boden, erklärt der Pressesprecher- Dadurch können sie nicht kontrolliert werden – anders als bei Freileitungen. Da Freileitungen allerdings einigen Einflüssen wie auch der Witterung bei Gewittern und Stürmen ausgesetzt sind, sind Erdkabel im Allgemeinen geschützter und weniger störanfällig.

Freileitungen werden deswegen auch bei regelmäßigen „Leitungsbegehungen“ kontrolliert, um mögliche Störungen zu erkennen. Mittlerweile setzen die Energieunternehmen sogar Drohnen dafür ein.