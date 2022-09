4 "Big Balls" aus Stuttgart heizte den Fans am Samstag mit den Klassikern von AC/DC ein. Foto: Bäurle

Volle Hütte und ein begeistertes Publikum: Beim 30. Bikertreffen des Motorradkellers Gruol im Zelt direkt vor dem Clubhaus ging’s am Freitag und Samstag richtig ab. Sechs Bands ließen es an beiden Tagen krachen.















Haigerloch-Gruol - War das Bikertreffen am Freitag schon sehr gut besucht, so war das Festzelt am Samstag proppenvoll. Dieses Zelt am alten Gruoler Sportplatz in Richtung Erlaheim war aufgrund der gegebenen Platzverhältnisse allerdings kleiner, als die großen Zelte, die bis zum letzten Motorradtreffen 2019 noch an der weitläufigen Himmelsleiter gestanden hatten. Aber das machte nix.

"Just Priest" bringt Zelt zum Kochen

Den Reigen der Livebands eröffneten am Freitag die Musiker von "When Hell Breaks Loose" – eine junge Band aus Rosenfeld – mit eigenen Titeln. Anschließend wartete die Judas-Priest-Coverband "Just Priest" mit einem energiegeladenen Auftritt auf und brachte das Zelt fast zum Kochen. Udo Welz sang und schrie sich beinahe die Stimmbänder aus dem Hals, ohne dass aber die Qualität seines Gesangs litt. Das Spektrum reichte von Judas-Priest-Klassikern wie "Breaking the Law" oder "Living After Midnight" bis hin zu neueren Titeln. Das Publikum sang inbrünstig und enthusiastisch mit.

"Syrocks" beschließt den ersten Abend

Als letzte Band des Freitags enterten "Syrocks" die Bühne und gaben mit Coversongs verschiedener Hard-Rock- und Heavy-Metal-Gruppen nochmals mächtig Gas. Von "Princess Of The Dawn" von Accept über "Wasted Years" von Iron Maiden bis zum neueren "Lola Montez" von Volbeat war einiges geboten, die Band überzeugte aber auch mit drei eigenen Titeln.

Die erste Band, die am Samstag nach dem Dämmerschoppen auftrat, war "Get Into Gear" aus Geislingen. Die Truppe gefiel nicht nur mit "Sinner And Saint", "Live To Die" oder dem neuen "Sun In My Back". "Mega", freute sich ein Bandmitglied über die Resonanz des Publikums.

"Big Balls" spielt AC/DC-Klassiker

Die AC/DC-Coverband "Big Balls" aus Stuttgart ließ sich danach auch nicht lumpen und schaffte es, den brettharten Sound des Originals fast noch zu toppen. Vor allem bekannte Kracher der australischen Kultband wie "Thunderstruck", "TNT" oder "You Shook Me All Night Long" animierten immer wieder zum Mitgrölen.

Großes Finale mit Feuershow

Für den krönenden Abschluss in der Nacht von Samstag auf Sonntag sorgten die mit dem Gruoler Motorradkeller besonders verbundenen Musiker von "Vui z’ loud" (Auf Hochdeutsch: "Viel zu laut") aus Bayern. Sie spielten Hard-Rock- und Heavy-Metal-Songs von Dio, Mötley Crüe, Iron Maiden, Cinderella, den Pretty Maids oder Quiet Riot. Das Zelt blieb aufgrund des tollen Auftritts mit einer kleiner Feuershow noch bis zum Ende ziemlich voll.

Ein Stand mit Bikerschmuck, ein Crêpes-Stand, ein Bierstand und unter eine Bikerbar komplettierten das gelungene Event, und natürlich hielten sich auch im Freien rund um das große Lagerfeuer viele Besucher auf und genossen die tolle Atmosphäre.