Fasnet in Freudenstadt Für Narren rückt die Hochsaison an

Die Narrenzunft ist gerüstet: Tausende von Besuchern werden wieder am Freudenstädter Fasnetswochenende, das am Freitag, 2. Februar, mit dem Brauchtumsabend beginnt, zum Umzug am Samstag erwartet. Schon am Wochenende zuvor geht es für die Kinder rund.