1 Impftage für Kinder bietet das Landratsamt immer montags an. Foto: Pixabay

Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit und informiert über 186 Neuinfektionen. Montags werden Kinderimpfungen mit Terminvereinbarung angeboten.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Es wurden 24 213 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 192 zum Vortag). Bestätigte Coronavirus-Fälle gab es seit Beginn der Pandemie 25 858 (+ 186), die Genesenen sowie 305 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 1340 Personen (- 6). 486 Fälle (+ 106) mit der Omikron-Variante meldeten die Labore.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 35 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind derzeit sieben Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, einer davon muss invasiv beatmet werden (Stand Freitag, 9 Uhr).

Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 510,2 an (Stand Donnerstag, 16 Uhr). Am Vortag lag sie bei 324,6 und schnellte damit innerhalb eines Tages deutlich nach oben.

Impftage für Kinder

Die Impfstützpunkte des Landkreises bieten gesonderte Impftage für Coronaschutzimpfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren an. Regelmäßig finden die Kinderimpftage jeden Montag von 14 bis 18 Uhr in den Impfstützpunkten in Villingen-Schwenningen, Donaueschingen und St. Georgen mit vorheriger Terminvereinbarung statt. An diesen Tagen wird ausschließlich mit dem Kinderimpfstoff für die fünf- bis elfjährigen Kinder geimpft. Zunächst gehen die Impfstützpunkte in Donaueschingen und St. Georgen mit dem Kinderimpfangebot am Montag, 17. Januar, an den Start. Ab Montag, 24. Januar, wird das Kinderimpfen dann auch regelmäßig am Standort Villingen-Schwenningen angeboten. Alle bisher im Impfstützpunkt Villingen-Schwenningen gebuchten Termine für den 17. Januar haben weiterhin ihre Gültigkeit. Die Termine werden laut Mitteilung des Landratsamts immer sechs Tage vorher zur Buchung freigegeben. Impfungen sind nur mit zuvor vereinbartem Termin möglich und können auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lrasbk.de/Impfmoeglichkeiten gebucht werden.