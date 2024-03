Die Emminger Trachtenkapelle feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Der Musikverein war unter anderem schon auf Konzertreise in Israel und spielte in den Vereinigten arabischen Emiraten.

Man schrieb das Jahr 1924. Zwölf Freunde ergriffen in Emmingen die Initiative und gründeten am 5. Oktober 1924 den Musikverein unter der Leitung des ersten Dirigenten Julius Kayser und dem ersten Vorsitzenden Martin Brenner.

Ein erster Höhepunkt war dabei die Ausrichtung des 4. Gau-Musikfestes im Jahr 1930 über drei Tage hinweg.

Während der Kriegsjahre wurden die Aktivitäten des Musikvereins erschwert. Die Musikinstrumente verstummten und viele Musiker waren gefallen. Im Oktober 1945 begann eine Gruppe von Emminger Musikern dann wieder zu üben und öffentlich aufzutreten.

Jugendkapelle wird 1963 gegründet

Im Juli 1949 fand das 1. Bezirksmusiktreffen anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Musikvereins in Emmingen statt. In den 60er-Jahren nahm der Musikverein Fahrt auf und nahm bei vielen Wertungsspielen teil und richtete zum 30-jährigen Jubiläum ein Kreismusikfest aus. Im Jahr 1963 wurde die erste Jugendkapelle gegründet.

Die musikalische Leitung der Kapelle übernahm im Jahr 1967 Herbert Kalmbach. Die Ära dauerte bis ins Jahr 2000. Unter ihm fanden die ersten Flugreisen nach Israel und Sizilien, weitere Kreismusikfeste, Ostseetourneen und vieles mehr statt. Ein absoluter Höhepunkt war 1998 die zehntägige Reise der Trachtenkapelle in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Abu Dhabi.

Der Emminger Musikverein ist bekanntlich eine Trachtenkapelle. Die noch heute getragene Flößertracht wurde im Jahre 1977 angefertigt.

Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum kann erworben werden

Wer mehr über die Emminger Trachtenkapelle, ihre Funktionäre, die musikalischen Reisen, Auftritte und Höhepunkte erfahren möchte, darf dies gerne in der Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum nachlesen. Diese ist bei der Vorstandschaft und im Getränkehandel Klemm in Emmingen erhältlich.

Nun, 100 Jahre, später laufen die Vorbereitungen für das große Jubiläumskonzert auf Hochtouren.

Die Proben zum Jubiläumskonzert bei der Trachtenkapelle Emmingen laufen auf Hochtouren. Foto: Barbara Schwarz

Am vergangenen Wochenende fand ein Probewochenende statt. Bereits am Freitagabend war die erste Gesamtprobe angesagt. Am Samstagvormittag wurde dann in Registern geprobt. Nach einer gemeinsamen Mittagspause konnte gestärkt in voller Besetzung geprobt werden. Und zum Abschluss wurde der Sonntagvormittag dann noch für weitere Feinheiten genutzt.

Das Jubiläumskonzert, mit einer Uraufführung eines eigens zum Jubiläum komponierten Stückes, findet am Sonntag, 24. März, um 14.30 Uhr (Einlass: 14 Uhr) in der Fritz-Ziegler Halle in Emmingen statt.