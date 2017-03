Zollernalbkreis Regionalstadtbahn soll weiter forciert werden

Über den aktuellen Sachstand und die Perspektiven informiert die Kreisverwaltung den Kreistag in öffentlicher Sitzung am Montag, 20. März, ab 17 Uhr im Landratsamt.

Dringend gebraucht wird die Regionalstadtbahn, weil mit Fertigstellung des neuen Stuttgarter Bahnhofs dort keine Diesel-Loks mehr einfahren dürfen, und die Zollern­alb, die keine elektrifizierte Bahnstrecke hat, wäre mehr oder weniger "abgehängt". Und das geht ins Geld: Die Maßnahme wurde ursprünglich auf 100 Millionen Euro geschätzt. Dafür hat die Kreisverwaltung in den vergangenen Jahren schon Geld zurückgelegt. Insgesamt sind im Haushalt 2017 "maximal zwei Millionen Euro" vorgesehen. Bereits im Dezember 2015 hatte der Kreistag die Verwaltung beauftragt, mit Projektpartnern und Zuwendungsgebern den Teilbereich Tübingen – Albstadt mit Talgangstrecke voranzutreiben. Der Abschnitt ist als Modul zwei im Regionalstadtbahnprojekt vorgesehen und hängt weitgehend von der Fertigstellung des Moduls eins und von Zuschüssen aus dem GVFG-Topf ab. Das Kürzel steht für das Wortmonster "Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz", das von der Bundesregierung über 2019 hinaus unbefristet verlängert worden ist.

Von den sechs Abschnitten in Modul eins ist lediglich für die Ermstalbahn die Planung abgeschlossen; die restlichen Abschnitte sind noch in Bearbeitung beim Regierungspräsidium Tübingen. Erst wenn das Planfeststellungsverfahren so weit fortgeschritten ist, dass die Kosten beziffert werden können, kann ein Antrag auf GVFG-Mittel gestellt werden. Die Kreise Tübingen und Reutlingen haben sich geeinigt, die Ausführungsplanungen erst in Auftrag zu geben, wenn die Finanzierung durch Bund und Land gesichert ist. Das könnte frühestens 2018 erfolgen, und Baubeginn für Modul eins könnte dann 2019/2020 sein.