Zollernalbkreis Kreisräte bekommen künftig mehr Geld

Hubert Schiele (FWV) mahnte, dass man es sich mit der Entscheidung nicht zu einfach machen dürfe. Es gebe "viele unterschiedliche Modelle". Und wo bleibe die Wertschätzung gegenüber den Fraktionsvorsitzenden? "Die haben deutlich mehr Geschäft, und dafür kriegen sie keine müde Mark." Und überhaupt: Wie sei die Verwaltung auf die vorgeschlagenen Erhöhungen gekommen?

Dezernatsleiter Karl Wolf erklärte, dass man sich nicht an anderen Landkreisen orientiert, sondern die schrägen Beträge, die durch die Umstellung von D-Mark auf Euro zustande gekommen seien, "großzügig aufgerundet" habe.

Der Antrag der Freien Wähler, den Beschluss zurückzustellen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Den Seitenhieb auf den Landrat, ob der überhaupt stimmberechtigt sei, erwiderte Günther-Martin Pauli mit der Bemerkung: "Nach meinem Empfinden ja." Und was die Anpassung der Entschädigung für Ehrenamtliche angehe: "Wir haben es 2014 vorgeschlagen, Sie haben abgelehnt. Als Kreisräte können Sie Anträge stellen, Sie haben die Haushaltsoberhoheit. Es ist nichts Unanständiges."

Anton Reger (CDU) verwies darauf, dass jeder Kreis für seine Entscheidungen verantwortlich sei. Hier gehe es allein um die Frage: "Was ist uns das Ehrenamt wert?" Und das sollte nicht gedeckelt werden. Hans-Martin Haller (SPD) plädierte für pauschale Entschädigungen "nach Durchschnittssätzen". Einzelnachweise seien mit bürokratischem Aufwand verbunden.

Was die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit angeht, wurde der Empfehlungsbeschluss an den Kreistag bei nur einer Gegenstimme mehrheitlich gefasst. Beim Sachkostenaufwand der Fraktionen folgte der Ausschuss bei zwei Enthaltungen mehrheitlich dem Vorschlag der Verwaltung. Allerdings soll Letztere noch vor den Fraktionssitzungen eine Übersicht vorlegen, wie das in den Nachbarkreisen gehandhabt wird.