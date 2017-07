Zollernalbkreis Jeder fünfte Neubürger ist Rumäne

Während in Ballungsräumen viele Ausländer zugezogen sind, hat sich die Zahl im Zollernalbkreis (ein Plus von 7,1 Prozent gegenüber 2015) eher moderat erhöht. Der landesweite Zuwachs betrug nach Angaben des Statistischen Landesamts 7,8 Prozent. Der höchste Zuwachs wurde für den Landkreis Sigmaringen mit einem Plus von 17,6 Prozent errechnet, der geringste für den Stadtkreis Mannheim (plus 1,8 Prozent).

Den mit Abstand stärksten zahlenmäßigen Zuwachs machten 2016 im Zollernalbkreis die Personen mit rumänischer Staatsangehörigkeit aus – 240 oder rund ein Fünftel der zugezogenen Ausländer. Hinzu kamen 175 Polen und jeweils 105 Ungarn und Italiener, 81 Griechen, jeweils 36 Slowaken und Bulgaren sowie elf Spanier. Erstmals stark zugenommen hat nach Angaben der Ausländerbehörde im Landratsamt die Zahl der Zuwanderer aus dem jüngsten EU-Mitgliedstaat Kroatien (106), für die jetzt ebenfalls die Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt.

Ein Drittel aus EU-Staaten