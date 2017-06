Zollernalbkreis "Fall Fiechtner" zeigt die Zerrüttung der AfD

Die beiden Kreisverbände Zollernalb und Sigmaringen wollen sich am Mittwoch in der Tailfinger Zollern-Alb-Halle auf den Bundestagswahlkampf einstimmen. Mit dem baden-württembergischen Landessprecher Marc Jongen, dessen Stellvertreter Martin Hess sowie dem hiesigen Landtagsabgeordneten Stefan Herre sind von 19 Uhr an prominente AfD-Vertreter dabei. Nicht mit dabei ist dagegen der im Januar als Kandidat für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen nominierte Stuttgarter Mediziner Heinrich Fiechtner. In der AfD findet man das gar nicht so verkehrt. Als Kandidat wollen die beiden Kreisverbände Fiechtner loswerden, am Donnerstag soll in Ebingen ein neuer Kandidat anstelle des Stuttgarters nominiert werden.

Die beiden AfD-Kreisverbände sind guten Mutes, dass das klappt. Dass sie den nominierten Fiechtner einfach so wieder abwählen und einen neuen Kandidaten aufstellen können. Fiechtner aber lässt sich nicht so leicht weggrätschen – und wie es aussieht, wird die AfD ihn als mittlerweile in Ungnade gefallenen Kandidaten auch nicht ganz so einfach wieder los, wie sich die beiden Kreisverbände das gedacht hatten.

Über seinen Anwalt Reinhard Löffler hat Fiechtner am Landgericht Stuttgart eine einstweilige Verfügung beantragt mit dem Ziel, die erneute Nominierungsversammlung zu verhindern. Das Gericht entscheidet in der Sache (Aktenzeichen 21 O 211/17) wohl am Mittwoch, hat aber gegenüber Löffler bereits eine sogenannte vorläufige Rechtsauffassung geäußert, die, das zeigt laut Löffler die Erfahrung, in den allermeisten Fällen auch die endgültige ist.