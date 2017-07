Zollernalb Wespen streng geschützt: Umweltamt hilft

Er erkläre den Anrufern, dass die Insekten innerhalb der Nahrungskette wichtig seien, weil sie Mücken und Larven jagen und ihrerseits den Vögeln als Nahrung dienen. Ein Hornissennest halte gewöhnlich den ganzen Garten insektenfrei.

Er erkläre auch, dass im Herbst das ganze Volk sterbe, allein die Königinnen in Baumspalten oder Astlöchern überwintern könnten, weil die ein "Frostschutzmittel" hätten, Glyzerol. Im Frühjahr, wenn es drei Tage lang 24 Grad oder wärmer sei, "fangen die Königinnen an, ein neues Nest zu bauen". Das alte werde nicht mehr besiedelt: "Damit finden sich die meisten Menschen ab, und es ist mit einem Telefongespräch getan."

Aber es gebe auch Notfälle, in denen ein Wespen- oder Hornissenvolk umgesiedelt werden muss: etwa dann, wenn sie im Jalousienkasten nisten und kleine Kinder im Haus sind. Oder Allergiker. In einem Fall habe man ein Wespennest in einem Pflegeheim entfernen müssen.

Wie geschieht das? Die fliegenden Insekten werden mit einer Art Staubsauger in einen speziellen Kasten mit Prallschutz abgesaugt und gewöhnlich in einem Waldgebiet wieder ausgesetzt. Vorausgesetzt, dass die Königin mit dabei ist, wird die neue Bleibe akzeptiert. "Aber eine Umsiedlung bedeutet immer eine Gefahr fürs Volk."

Nebenbei haben die beiden Berater auch ein paar Tipps für Haus und Garten: mehr Natur zulassen, Wildpflanzen, Weiden, Schlehen und Hartriegel, zudem Beerensträucher, Flieder, Minzen und Gewürze pflanzen – "je mehr Struktur, desto besser". Und gelassen bleiben, wenn man umschwirrt werde: "Keine raschen Bewegungen, keine offenen Getränke auf dem Tisch, und Vorsicht bei Parfüm und Deo – das zieht sie an, weil sie glauben, dass es Blumen sind". Übrigens: Es gebe nur zwei "lästige" Arten, die an heißen Tagen gerne Süßes naschen – die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe. Alle anderen – vor allem die Hornissen – seien nicht aggressiv und würden den Menschen meiden.

Weitere Informationen: Kreisumweltamt, Telefon 07433/92 13 45 (Wiesenberger), 07433/92 13 39 (Buhl).