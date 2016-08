Zimmern Verletzte bei Schlägerei vor Disco

Zwei Gruppen junger Leute gerieten laut Mitteilung der Polizei am frühen Samstagmorgen in einer Disco in Zimmern aneinander. Die Auseinandersetzung setzte sich schließlich im Freien fort. Dabei kam es zu massiven Tätlichkeiten, die darin endeten, dass ein 21-Jähriger einen 19-Jährigen mit einem Schlagstock angriff und ihn am Auge verletzte. Nach dem Schlag ging der 19-Jährige zu Boden und wurde nach eigenen Angaben noch von mehreren Kontrahenten getreten.

Auch ein zweiter junger Mann erhielt mit einem Stock einen Schlag ins Gesicht. Alle Beteiligten standen laut Angaben der Polizei unter Alkoholeinwirkung.

Der 21-Jährige und zwei seiner Begleiter werden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.