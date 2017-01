Zimmern Sattelzug verschiebt Kleinwagen

Zimmern o. R.

Das war mehr als ein harmloser Parkrempler: Beim Ausparken hat der Fahrer eines Sattelzugs in Zimmern offenbar einen VW Polo übersehen und diesen um rund zwei Meter verschoben. Der Unfall ereignete sich am Dienstag. Der 24-jährige Polo-Fahrer hatte seinen Kleinwagen gegen 3 Uhr hinter einem Sattelzug im Bereich eines Sanitärbetriebs im Industriegebiet Inkom, in der Römerallee, abgestellt. Als er gegen 9 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte der junge Mann einen Frontschaden und den veränderten Standort seines Autos fest. Vom Sattelzug fehlte laut Polizei jede Spur. Der Schaden am Polo wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Der Sattelanhänger soll ein Rottweiler Kennzeichen haben. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.