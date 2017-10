Zimmern Reichle plädiert für fairen Handel

Die Kakaobohne und all das, was daraus so werden kann, stand im Mittelpunkt des gut besuchten Familiengottesdienstes. Bis aus einer Kakaofrucht herrliche Schokolade werde, sei es ein weiter Weg. Der Anbau der im Rohzustand eher unangenehm schmeckenden Bohnen sei gar nicht so einfach und erfordere viel Arbeit, machte die Pfarrerin klar. Um die Arbeit der Bauern nicht nur in fernen Landen, sondern vor allem auch hierzulande, zu würdigen, sei fairer Handel wichtig.

Unzählige Körbchen mit Erntegaben wie Kürbissen, Mehl, Früchten, Blumen und mehr wurden vorne am Altar abgestellt. Über diese reichen Gaben darf sich die Rottweiler Wärmestube freuen.