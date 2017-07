Zimmern Neuem Sportplatz werden drei Tage gewidmet

Zimmern-Horgen (nk). 2013 hat der Sportverein Horgen (SVH) beschlossen, dass ein neuer Fußballplatz notwendig ist. Vier Jahre später ist es so weit – das neue Spielfeld wird offiziell eingeweiht. Am kommenden Wochenende, 7. bis 9. Juli, hat der Verein aus diesem Anlass ein buntes Festprogramm auf dem Sportgelände Kapf in Horgen zusammengestellt. Los geht es am Freitag, 7. Juli, 18 Uhr mit dem Fassanstich mit Ortsvorsteher Matthias Sigrist. Ab 18.30 Uhr ist dann ein Elfmeterturnier, gegen 22 Uhr beginnt eine Party mit DJ JB.