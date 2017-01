Zimmern Narrenzunft ist gut aufgestellt

Zimmern o.R.. Narrenmeister Daniel Rühle freute sich über den zahleichen Besuch und begrüßte besonders Bürgermeister Emil Maser und die vier Vertreter der Mutterzunft Rottweil, an der Spitze der zweite Narrenmeister Georg Hauser und Zunftschreiber Frank Huber.

In seinem launigen Jahresbericht versah er das abgelaufene Narrenjahr mit vier Überschriften: Das Wetter zur Fasnet 2016 hätte kaum schlechter sein können, doch die Narren ließen sich die Fasnet nicht vermiesen. Die Turn- und Festhalle bekommt eine neue Beschallungsanlage. Die Narrenzunft ist weiter auf der Suche nach einem Narrenstüble und der Babyboom im Ausschuss der Zunft hält an.

Weiter berichtete er, dass auch 2016 ein Klepfermittag für den Nachwuchs angeboten wurde, der gut ankam. Auch der Kinderumzug am Schmotzigen erfreute sich bei Jung und Alt wieder großer Beliebtheit. Ebenfalls wurde die zweite Klasse der Grundschule eingeladen, um den 25 Kindern das Brauchtum näher zu bringen. Und die Hallenbewirtung hatte erneut die Narrenzunft organisiert. Der Reingewinn wurde wie seit Jahren an die Gemeinde zugunsten der neuen Beschallungsanlage gespendet. Rühle dankte allen herzlich, die die Zunft das Jahr über so zahlreich und vielseitig unterstützt hatten.