Zimmern Mit Peter und Toni fiebern alle mit

Zu Beginn begrüßte die Klasse 1/2 den Buchautor Jochen Weeber mit dem lustigen Lied "Der Hahn Boris". Im Anschluss bereitete der Autor allen Schülern der Grundschule Stetten viel Spaß und Freude, als er ihnen vom kleinen Peter aus seinem Buch vortrug und vorlas. Laut Mitteilung lachten die jungen Zuhörer herzlich über das, was Peter mit seinem Freund Toni alles anstellt und damit Omas Leben durcheinanderbringt. Weeber begleitete die Lesung mit kurzen Melodien auf seinem Akkordeon. Diese Einlagen genossen die Kinder sehr. Sie wiegten sich im Takt der Musik, mancher mit geschlossenen Augen.

Anschließend beteiligten sich alle Klassen begeistert an einem Quiz und zeigten dabei, wie aufmerksam sie zugehört hatten und vorbereitet waren. Dabei waren den Kindern sehr wohl die nachdenklichen und ernsten Stellen in der Geschichte bewusst. Schulstress ist ein Thema, das wohl jedes Kind kennt. Dazu hat Jochen Weeber sein Buch geschrieben. Es solle Betroffene ermutigen zu zeigen, wann die Grenze erreicht ist. Der Autor, ein Sozialpädagoge, weist gekonnt auf die Stärken und Schwächen hin, die jeder Mensch hat. Die Schule Stetten veranstaltete die Autorenlesung anlässlich der Fredericktage, die jährlichen Lesetage in Baden-Württemberg.