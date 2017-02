Zimmern Kinderbetreuung steht ganz oben

Zimmern o. R. Dieser Tage wurde die Krippe offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Skeptisch schauten die Krippenkinder als Pfarrer Josef Kreidler, Bürgermeister Emil Maser, Hauptamtsleiter Johannes Klingler, Gemeindereferent Michael Leibrecht und Judith Schuler vom Elternbeirat die Gruppe besuchten.

Mit dem Lied "Ich will euch begrüßen" hießen die Sprösslinge und die beiden Erzieherinnen Katja von Au und Silvia Trick die Gäste in dem neu gestalteten Gruppenraum willkommen. "Ihr seid der größte Schatz hier", sagte Pfarrer Kreidler und spendete der Einrichtung den Segen. Die Kinder verfolgten das Geschehen mit großer Aufmerksamkeit. Der Bedarf an Krippenplätzen in Zimmern ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, informierte Hauptamtsleiter Johannes Klingler. Und so habe die bürgerliche Gemeinde gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde zehn neue Krippenplätze geschaffen. Die Baukosten lagen bei rund 49 000 Euro. Die Kommune trägt davon 20 000 Euro. Zudem gibt es einen Zuschuss des Bundes in Höhe von ebenfalls 20 000 Euro. Den Rest der Kosten trägt die katholische Kirchengemeinde.

Bürgermeister Emil Maser betonte, dass es schön sei, wenn man diese Aufgaben gemeinsam angehen könne. "Und schön, wenn man dieses gemeinsame Tun nach außen dokumentieren kann", sagte er.