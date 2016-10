Zimmern "Gemeinsam sind wir stark"

Ausgangspunkt allen Handelns müsse immer die Eucharistiefeier sein, betonte Michael Leibrecht. Pfarrer Kreidler betonte, dass sich vieles verändert habe. Begegnungen ausschließlich am Gottesdienst festzumachen, der immer einen hohen Stellenwert haben werde, sei heute nicht mehr ausreichend. Man müsse auf verschiedenen Ebenen Kontakte zu den Menschen suchen. Dieses geschehe heute schon in der Seelsorgeeinheit in vielfältiger Weise. Auch Ralf Hengge meinte, dass es wichtig sei, auch neben den Gottesdiensten zusammenzukommen in fürsorglichem und christlichem Sinne.

Entsprechend soll es alle drei Monate einen gemeinsamer Frühschoppen in der Arche geben für einen fruchtbaren Meinungsaustausch. In seinem Schlusswort stellte Pfarrer Kreidler fest, dass wir gemeinsam im Glauben an Christus stark sind. Er dankte allen Teilnehmern für das Interesse und die kooperativen Gespräche.