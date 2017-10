Zimmern Gebote stehen im Mittelpunkt

Distriktjugendreferentin Yvonne Skerhut und ihr Team sowie einige Konfirmanden hatten wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Diesmal standen die Zehn Gebote im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die ersten drei Gebote und ihre Bedeutung wurde den Grundschülern vom Team am ersten Tag kindgerecht nähergebracht, bevor es zum Basteln ging. Jedes Kind durfte sich ein Mobile basteln, an dem die Zehn Gebote – in die heutige Zeit übertragen – dargestellt sind.

Mit einem gemeinsamen Vesper und einer Andacht endete der erste Tag. Auch am zweiten Tag arbeiteten die Kinder wieder in Kleingruppen am Thema. In einem Stationenlauf durch die "Arche" lernten sie die übrigen Gebote kennen und setzten sich mit deren Bedeutung auseinander. Mit einem leckeren Mittagessen und einer anschließenden Andacht endeten die Kinderbibeltage.