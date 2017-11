Zimmern Für Kindergarten kommt das Aus

Somit wartet eine weitere Herkulesaufgabe auf die Gemeinde Zimmern. Diese unerfreuliche Kunde machte am Dienstagabend im Ratssaal erstmals die Runde. Am Donnerstagabend tauschten sich Vertreter der katholischen Kirchengemeinde und der bürgerlichen Gemeinde zu diesem Thema aus. Fakt ist: Eine Sanierung der zwei zusammengebauten Gebäude erscheint nach den erfolgten Untersuchungen wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Die Gemeinde muss sich nun mit einem Neubau an einem anderen Standort beschäftigen. Für die Kirchengemeinde steht die Option eines Anbaus an den Kindergarten in der Rathausstraße offen.

In den nächsten Jahren werden nunmehr zwei Großprojekte über mehrere Millionen die finanzielle Situation der Gemeinde Zimmern maßgeblich prägen. Und diese sorgen jetzt schon beim einen oder anderen Gemeinderat für Bauchschmerzen, wie zu hören ist. "Ich gehöre schon 18 Jahre dem Gremium an und kann mich noch gut erinnern, als wir jeden Pfennig umgedreht haben", lässt Gerhard Wodzisz mit sorgenvoller Miene einfließen. Ohne Kreditaufnahmen ließen sich diese Aufgaben nicht realisieren, erklärt Kämmerer Martin Weiss kurz und knapp.

Aus der Runde taucht ganz vorsichtig die Frage auf: "Genehmigt dann das Landratsamt später einen solchen Haushalt?". Eingeplant in die mittelfristigen Finanzierungsüberlegungen war bisher der Neubau der Zimmerner Sporthalle, ein Projekt, das schon einige Jahre ganz oben auf der Agenda der Gemeinde steht und das sehnlichst herbeigesehnt wird. Doch nun gilt es ein weiteres, nicht vorgesehenes und sehr großes Vorhaben zu stemmen.