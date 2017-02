Zimmern Diesen Insidern entgeht auch gar nichts

Zimmern o. R. Ganz anders als das Wetter gestern vermuten lässt, sind in Zimmern tatsächlich eisige Zeiten angebrochen. Dies könnte daran liegen, dass die Abordnung des Musikvereins als Schneemänner und -frauen durch die Schmotzigenlokale zieht.

Oder aber es liegt an den coolen Vögeln vom Frauenfußballverein, ein nach eigener Beschreibung bunt gemischter Haufen verrückter Flugobjekte, der statt in den Süden abzuhauen lieber die fastnachtliche Kälte zu Hause genießt. Wenn es denn noch kalt wird. Vor allem aber behalten sie alles genau im Blick, was sich in der Heimat tut. Dabei schnappen sie so manchen Krumen auf, der abfällt – nicht nur bei den Bratwurst-Essern vor dem Kaufland, sondern auch an sonstigen Informationen. So wissen sie etwa über ein blank geputztes Konto einer verliebten Zimmernerin oder über einen Trompeter, der beim Abstauben das Staubtuch im Instrument vergisst und dann keinen Ton mehr herausbringt, zu berichten.

Anders Barde Martin Trost, der seine Stimme einmal mehr in Zimmern erklingen lässt. Von dort aus blickt er in seinen Liedern in die weite Welt hinaus: Er singt über Donald Trump genauso wie über den VW-Skandal, Böhmermann und Erdogan oder explodierte Samsung-Smartphones. Von solchen globalen Katastrophen lässt sich der "arme Schlucker" die Laune allerdings derzeit nicht verderben: "Uns isch egal was au passiert, weil uns des gar it interessiert. Des isch uns ellas zu banal, mir feirat d’Fasnet uff jeden Fall!"