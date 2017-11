Zimmern Die Bauplätze sind verkauft

Betragsmäßig ganz vorne steht mit 500 000 Euro im Vermögenshaushalt der Betrag für den Erwerb von Grundstücken im Bereich Zimmern-Ost IV. Die Bauplätze im dritten Erschließungsabschnitt sind bereits alle verkauft. In Zimmern-Ost kann die Gemeinde derzeit noch keine Baugrundstücke anbieten.

Für den Ausbau des Friedhofswegs in Zimmern sind Mittel in Höhe von 415 000 Euro eingestellt. In Stetten wird die Erschließung des vierten Abschnitts im Baugebiet "Zierenberg" (310 000 Euro) vorangetrieben. Der Bauhof benötigt einen neuen Lagerschuppen. Dafür will die Gemeinde 210 000 Euro in die Hand nehmen. Die Kanalarbeiten in Flözlingen im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt sind mit 150 000 Euro veranschlagt. Für die ersten Planungsschritte der beiden Großprojekte Drei-Feld-Sporthalle und neuer Kindergarten hat die Gemeinde jeweils 100 000 Euro vorgesehen. Bei der Halle stehen noch 80 000 Euro als Haushaltsrest zur Verfügung, deshalb belasten nur 20 000 Euro den Haushalt 2018.

Für die energetische Sanierung des Zimmerner Feuerwehrhauses muss der bisherige Ansatz aus dem Haushalt 2017 (140 000 Euro) um 47 000 Euro erhöht werden. Auf der Einnahmenseite steht hier ein Zuschuss über 74 800 Euro. Für Untersuchung und Sanierung des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung stehen 120 000 im Haushalt. Die Dach- und Fassadensanierung des Kindergartens Horgen (179 000 Euro), der Radweg Zimmern-Flözlingen (20 000 Euro) und die Bestuhlung in Stetten (13 000 Euro) wurden nachträglich aufgenommen. Das gilt auch für die Neuanschaffung eines Geschirrspülers im FAZZ (1500 Euro), Sonnenschutz Kindertagesstätte Rathausstraße (5600 Euro), Neuanschaffungen für den PC-Raum der Schule Zimmern (13 000 Euro) und Weg Sonnenhalde-Schule Zimmern (15 000 Euro).