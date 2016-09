Zimmern "Das ist eine Farce und ein Scheinargument"

Zimmern o. R. Horst Grieshaber lädt seinen Heckenschnitt ab. Mittwoch, 12.30 Uhr, kann er mit seinem Auto direkt vor dem Berg mit Grüngut parken, in aller Ruhe leert er seinen Kofferraum. So geschickt erwischt es der Rottweiler nicht immer. Es gebe Zeiten, da müsse er warten, bis er drankomme. Zeiten, in denen viel los ist auf der Grüngutsammelstelle in Zimmern. Betrieben wird diese von der Firma Alba, die auf dem Gelände auch Papier entgegen nimmt, zudem eine Sortieranlage betreibt.

Mit Vorgängerfirma besteht Vereinbarung

Bisher hat die Grüngutsammelstelle montags bis samstags von 7 bis 19 Uhr geöffnet, im Winterhalbjahr samstags bis 17 Uhr. Jetzt will Alba das ändern. Geplant sind ab 2017 folgende Zeiten: Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr, sowie samstags von 7 bis 12 Uhr. In der Sitzung des Zimmerner Gemeinderats hat das zu Diskussionen geführt – auch der Vorgeschichte wegen. Dabei ist eigentlich der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises zuständig, der einen Vertrag mit Alba hat.