Zimmern Dank Bauplätzen gibt’s mehr Kredite

Zimmern o. R. "Was einer nicht schafft, das schaffen viele. Der Grundsatz hat auch heute nicht an Aktualität verloren", bemerkte Vorstandsvorsitzender Henry Rauner. Er bot einen Rückblick auf das Jahr 2016, informierte über gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und die aktuelle Entwicklung der Volksbank. Trotz des Rekordüberschusses im staatlichen Gesamthaushalt, trotz der kauffreudigen Kunden und der niedrigen Arbeitslosenquote habe man im vergangenen Jahr viele Herausforderungen zu bewältigen gehabt. Niedrige Zinsen, schwierige politische Situation in vielen Ländern der Welt, Asylthematik – es seien einige der vielen Faktoren, die sich auf die "noch gute wirtschaftliche Lage" auswirken könnten, erklärte Rauner.

Auch das Börsenjahr 2016 habe den Anlegern einige Turbulenzen gebracht. "Wir als Volksbank werden 2017 und darüber hinaus positiv gestalten", zeigte sich Rauner überzeugt. Mit 143 Mitarbeitern, die in 15 Geschäftsstellen 41 878 Kunden umfassend beraten und betreuen, habe die Volksbank Rottweil das vergangene Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen. "Die Verwaltungsaufwendungen haben wir ständig im Blick und somit im Griff", versicherte der Bankchef. Durch Standardisierung und Einsparpotenziale habe man Kostensteigerungen kompensieren können.

Über die Entwicklung der Volksbank in Zimmern berichtete Teamleiter Frank Thieringer. Erfreulich sei, dass die Anzahl der Mitglieder im Jahr 2016 dank 57 Neuzugängen angestiegen sei. "Auch in Zukunft werden wir uns bemühen, neue Mitglieder von unserer genossenschaftlichen Idee zu begeistern", sagte Thieringer. Um 3,7 Prozent hätten sich die Privat-Kundeneinlagen in Zimmern erhöht. "Der Zuwachs bedeutet, dass Sie uns trotz dem niedrigen Zinsniveau vertrauen und uns als Partner schätzen", meinte er.