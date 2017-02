Zimmern Außenbereich bleibt heikles Terrain

Einige Räte hatten in einer vorigen Sitzung, als das Gremium den Antrag zunächst abgewiesen hatte, Befürchtungen angedeutet. So könnte der Bauherr auf dem Grundstück Baufahrzeuge und Baumaterialien lagern. Weitere Fragen waren aufgekommen. Diese hatte der Zimmerner Bauamtsleiter Otto Haller allesamt zusammengefasst und den Fachbehörden vorgelegt.

Die Ratsmitglieder erhielten in ihrer Sitzungsvorlage die Antworten der Baurechtsbehörde. Daraus ergab sich kein einziger Ansatzpunkt – abgesehen von der Frage der Privilegierung -, um das geplante Vorhaben ablehnen zu können. Nur bei einer Verunstaltung, und dazu sei die Schwelle im Außenbereich sehr hoch, könnte der Aspekt "Ästhetischer Schutz" der freien Landschaft eine Rolle spielen. Auch bezüglich der Entwässerung wurde eine machbare Lösung signalisiert. Bürgermeister Emil Maser dazu: "Beim Abwasser ist das Landratsamt sehr heikel." Die größere Kubatur war in der letzten Sitzung auch als Ablehnungsgrund angesprochen worden. Berechnungen hätten ergeben, so die Aussage der Gemeindeverwaltung, dass sich die Kubatur nur geringfügig erhöhe, und zwar von 638 Kubikmeter auf 665 Kubikmeter. Auch ein Flachdach müsse geduldet werden. Die geplante Wohnung für den Betriebsleiter mit 75 Quadratmetern sieht die Baurechtsbehörde als angemessen an.

"Als Gemeinderat sollten wir die rechtlichen Belange einfließen lassen, wir haben versucht alles zu klären und die entscheidende Frage der Privilegierung wird von der Baurechtsbehörde geprüft", antwortete Maser auf den Einwand von Ratsmitglied Winfried Praglowski.

Dieser sagte: "Wir können das Vorhaben auch ablehnen." Ratsmitglied Guntram Ober wertete die Zustimmung vor Abwarten der Entscheidung des Landratsamtes als Vorratsbeschluss. Zudem lägen bis jetzt nur Skizzen vor. "Dem werde ich so nicht zustimmen", äußerte er.