Wir bewegen "Ich hab immer unseren Planeten im Auge"

Fabian Lehmann zieht es in die Natur, seit jeher. »Sport ist ganz elementar für mich«, erzählt der 37-Jährige. Schon als Kind ist er immer in Bewegung. Fährt Rad, geht mit den Eltern wandern, macht Triathlon und fängt mit Anfang 20 das Klettern an. Für den Rottweiler sind die Berge ein Rückzugspunkt aus dem stressigen, schnelllebigen Alltag, sie ermöglichen ein Rückbesinnen auf das Wesentliche. Leichtsinn hat dort keinen Platz.