Wintersport WSV Ebingen bereit für Skicross-Europacup

Neben den europäischen Spitzenfahrern haben sich auch Teilnehmer aus den USA; Kanada und Chile angekündigt. Der Modus ist einfach: Jeweils vier Fahrer bestreiten einen so genannten "Heat"; die beiden Ersten kommen eine Runde weiter bis zum finalen "Heat", in dem es um den Sieg geht.

Gemeinsam stürzen sich die vier Fahrer über eine Startrampe in Richtung Tal und absolvieren den ersten Sprung. Danach heißt es in der Steilkurve die beste Position zu erobern, um auch auf der Wellenstrecke, wo die Crosser richtig Fahrt aufnehmen, weiter vorne zu bleiben. Danach gilt es, in drei weiteren Steilkurven und bei weiteren Sprüngen möglichst auf einem der beiden ersten Plätze das Ziel zu erreichen.

Eigentlich hätte am Samstag ein FIS-, am Sonntag ein Europacup-Rennen stattfinden sollen – doch nun kämpft die 2. Liga der Ski-Crosser zweimal um Europacup-Punkte. "Weil Grasgehren absagen musste, hat die FIS uns angeboten, zwei Europacup-Rennen auszurichten. Das haben wir natürlich gerne mitgenommen", sagt Binder. Damit ist Ebingen die einzige Deutschland-Station, die der Ski-Cross-Zirkus in dieser Saison einlegt.

Am kommenden Freitag steht dann um 9 Uhr für die rund 90 erwarteten Teilnehmer die erste Streckenbesichtigung und ab 10 Uhr das erste Training an. Abend steigen dann um 19.30 Uhr die zweite Mannschaftsführersitzung sowie die Startnummernausgabe. Um Europacup-Punkte geht es dann am Samstag. Nach Besichtigung (9.15 Uhr) und Training (10) folgen ab 11 Uhr die Qualifikations- und Finalläufe. Die Sieger werden im Anschluss geehrt. Um 18 Uhr erfolgt dann die dritte Mannschaftsführersitzung und die Startnummernausgabe für den Sonntag.

Der Ablauf für das zweite Europacuprennen am Sonntag ist der gleiche wie am Samstag: Besichtigung (9.15), Training (10), Qualifikations- und Finalläufe (11) sowie dann die abschließende Ehrung der Sieger.