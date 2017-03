Wintersport Weltcupfinale in Schonach: Kombinierer Johannes Rydzek greift an

Der Allgäuer kam am Sonntag in Schonach im letzten Springen der Saison auf Rang zwei. Er schaffte 101,5 Meter und geht damit 27 Sekunden hinter seinem Teamkollegen Tobias Simon in den 10-Kilometer-Lauf am Nachmittag. Der Lokalmatador kam auf 104,5 Meter. Dritter ist der Norweger Jan Schmid mit 28 Sekunden Rückstand.

Weltcup-Spitzenreiter Eric Frenzel ist Achter und hat 30 Sekunden Rückstand auf Rydzek. Wenn dieser gewinnt, muss Frenzel mindestens Vierter werden, um sich zum fünften Mal in Serie die große Kristallkugel zu sichern.