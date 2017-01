Wintersport SV Baiersbronn richtet Meisterschaft aus

Kurzfristig sind die Deutschen Meisterschaften im Spezialspringen und der Nordischen Kombination am letzten Januar-Wochenende ins Ruhestein-Skistadion verlegt worden. Weil der ursprüngliche Ausrichter SC Klingenthal zwar keine Probleme mit fehlendem Schnee, aber mit der Anlaufspur auf der neuen Skischanze beklagt, hat der Deutsche Skiverband die Titelkämpfe vom 27. bis 29. Januar an den SV Baiersbronn vergeben.

Damit trifft sich nach 2013 die deutsche Nachwuchselite, darunter einige Lokalmatadoren vom SV Baiersbronn, erstmals wieder zu ihren auch im Hinsicht auf die Qualifikation zu den Junioren-Weltmeisterschaften in Park City wichtigen Wettbewerben im Skistadion an der Schwarzwaldhochstraße. Derzeit werden Ausschreibung und Zeitplan in Zusammenarbeit zwischen dem örtlichen Ausrichter und dem DSV fixiert.