Wintersport Sprung für Sprung geht es vorwärts

Schritt für Schritt geht es aufwärts bei David Siegel, der nach seiner langwierigen Sprunggelenkverletzung die letzte Saison fast vollständig abhaken musste. In Hinterzarten absolvierte der Springer vom SV Baiersbronn im August seine ersten Trainingssprünge nach dem Ausstieg aus dem Wettkampfbetrieb Ende Dezember in Folge der Springen in Engelberg, und trainierte danach in Trondheim

Rückkehr auf Schanze seines bisher größten Erfolgs

"Er hat keine Schmerzen mehr", berichtet Heimtrainer Christoph Klumpp, technisch müsse er sich wieder an sein früheres Niveau herantasten. In Rasnov kehrte David Siegel jetzt ausgerechnet auf der Schanze wieder in den Continentalcup zurück, auf der er seinen größten Erfolg als Doppel-Juniorenweltmeister feierte. "Nicht gut, aber okay", kommentierte er selbst seinen 20. Platz in Rumänien beim ersten Wettkampf in Rumänien, bei dem er sich auf der K 100 m-Schanze nach 88,5 m im ersten Durchgang (27.) auf 94 m und Platz 20 steigerte.