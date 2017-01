Wintersport Internatsbesuch: Skispringer Luca Roth im Porträt

Seit über 25 Jahren hat sich das Ski-Internat Furtwangen als Kaderschmiede für junge Talente bewährt. Luca Roth ist eines dieser Talente. Vor wenigen Tagen nahm er an der Deutschen Jugendmeisterschaft im Skispringen in Baiersbronn mit Erfolg teil und dass obwohl ihn eine Verletzung lange Monate ausgebremst hatte. Dem langen Schlacks gelang im ersten Durchgang in der Altersklasse Jugend 17 ein Sprung auf 85,5 Meter. Damit war er ein heißer Titelanwärter. Im zweiten Durchgang setzte der Springer vom SV Meßstetten noch einen drauf und sicherte sich mit einem Satz auf 87 Meter den Deutschen Meistertitel.

Ein eindrucksvolles Comeback, das fand auch Rolf Schilli, Landestrainer der baden-württembergischen Skispringer. Im Sommer hatte er sich bei einem Sturz verletzt, erst Ende Dezember hob der junge Schwabe wieder von einer Schanze ab. "Athletisch ist der Luca sehr gut", so Schilli, "aber wenn er zu viel will, hat er zu wenig Bindung zum Ski". Den Trainingsrückstand kompensierte Luca Roth durch Zuversicht. "Er hat sich auf sich selbst konzentriert", so Schilli, "das war der Schlüssel zum Erfolg".