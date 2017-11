Andreas Lumma ist im Hause Lumma Design in Benzingen für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt worden. Inhaber und Geschäftsführer Horst Lumma dankte seinem Bruder und Mitarbeiter für die lange Treue. Andras Lumma war einer der ersten Mitarbeiter. Als gelernter Automechaniker erweiterte er in mehreren Bereichen sein Fachwissen, unter anderem im Karosseriebau und in Lackierung. Heute leitet er die Abteilung Modell – und Prototypenbau und begleitet die Entwicklung neuer Produkte bis zur Fertigstellung. Horst Lumma gratulierte ihm mit der Urkunde der Handwerkskammer und einem Gutschein für einen Kurzurlaub.