Winterlingen Schule der Sehnsucht

Winterlingen. Ein Stationentheater zum Thema Heimat hat am Donnerstag, 9. März, Premiere in der Winterlinger Begegnungsstätte. "Schule der Sehnsüchte" lautet der Titel des Reigens von mehreren lose verknüpften Erzählungen, den der Schauspieler Nils Malten in Kooperation mit der Kleinkunstbühne K3 und der Gemeinde präsentiert. In der Tat verwandelt sich die Begegnungsstätte wieder in ein Schulhaus, und das Publikum wandelt wie eine Schulklasse von Raum zu Raum und begegnet Erzählungen von Flucht, Ankommen und der Suche nach einem neuen Heimatgefühl.