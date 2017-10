Winterlingen Mit einfachen Mitteln

Klaus und Anna müssen ihren Ehepartnern Rede und Antwort stehen, denn sie sind miteinander am vergangenen Sonnabend gesehen worden. Was ist zwischen ihnen gewesen? Und während die beiden Protagonisten dem Publikum, das in die Rolle der Ehegatten tritt, Auskunft geben, entwickelt sich auf der Bühne mit einfachsten szenischen Mitteln die Geschichte einer fast lebenslangen Freundschaft – auch wenn es anfangs, am ersten Schultag, als beide sich kennen lernten, gar nicht so ausgesehen hat.

Klaus und Anna treffen sich immer wieder, beim Tanzkurs, als Klaus bei der Bundeswehr ist, beim Aerobic-Training, in Annas Hochzeitsnacht, vor der Sauna, in der Geisterbahn. Die Vorzeichen dieser Treffen sind selten günstig – und doch entwickelt sich, von beiden unbemerkt, eine Freundschaft, die stärker und stärker wird – und am Ende nur ein Happy End zulässt.

Das abendfüllende Zwei- Personen-Stück des Amateur- Ensembles, von den Schauspielern ins Schwäbische transferiert, zeigt mit Leichtigkeit und Charme zwei völlig unterschiedliche Menschen, die doch irgendwie zusammengehören.