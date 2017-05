Winterlingen Mit dem Körper Gefühle ausdrücken

Winterlingen-Harthausen. Das ist nur eine der Aufgaben, die die 14-köpfige Schauspielgruppe im Rahmen der Theater-Projekttage gestellt bekommt.

Als nächstes sollen die jungen Schauspieler sich ängstlich im Raum bewegen. Jeremy verschränkt seine Arme vor der Brust, setzt ganz behutsam einen Fuß vor den anderen. Sein Gesichtsausdruck vermittelt glaubhaft, dass gleich etwas Schlimmes passieren wird. "Wir wollen den Kindern zeigten, wie man mit dem Körper Gefühle ausdrücken kann", sagt Catja Baumann. Die Regisseurin erarbeitet zusammen mit der Schauspielerin Evelin Nolle-Rieder, den Lehrerinnen sowie den Schülern ein Stationen-Theater zum Thema "Heimat und Fremde" mit Bezug zur Harthausener Ortsgeschichte. Das Spezielle an diesem Projekt: Es gibt kein vorgefertigtes Drehbuch. Die Szenen sollen sich im Laufe der Woche entwickeln.

Diese führen die Kinder dann am Freitag, 2. Juni, ab 14 Uhr an vier oder fünf Standorten in Harthausen auf. Anfang- und Schlussbühne wird jeweils bei der Grundschule sein. Auch die Auswanderer-Mauer steht bereits als Schauspielort fest. "Von Harthausen gingen vor dem Zweiten Weltkrieg viele nach Amerika", weiß Rektor Gottfried Wiehl. Im Vorfeld bereiteten die Lehrer ihre Schüler auf die Themen Heimat, Auswanderung und Flucht vor.