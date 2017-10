Winterlingen Mehrere Straßen werden schöner

Winterlingen-Benzingen (key). Der erste Bauabschnitt des Vollausbaus mit dem Straßenzug "Im Dingele" und Teilen der Straße "In der Au" sind erledigt, 2018 folgt der zweite Bauabschnitt mit dem Bürgerpark, dem Rest der Straße "In der Au" und Teilen der Hauptstraße. 930 000 Euro investiert die Gemeinde Winterlingen in den Vollausbau der Straßen inklusive Beleuchtung, Kanal- und Wasserleitungsarbeiten sowie Leerrohrnetzen, Breitbandausbau und Bürgerpark.