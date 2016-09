Winterlingen Kleinkunstbühne ist noch Baustelle

Der Nachwuchs spielt "Urmel aus dem Eis"

Das neue Programm beginnt am Mittwoch, 21. September, mit dem Stammtisch. "Die besten Tage meines Lebens" von der Erwachsenengruppe feiert am Samstag, 15. September, Premiere und wird am Samstag, 22. September, sowie am Samstag, 5. November erneut aufgeführt. Am Freitag, 11. November, geht die Vernissage einer Ausstellung von Frauenportraits über die Bühne – die beiden Künstler kommen aus Harthausen und Straßberg. "Urmel aus dem Eis" feiert am Sonntag, 13. November, Premiere und wird am Freitag, 18. November, Sonntag, 4. Dezember, Sonntag, 11. Dezember, Samstag, 17. Dezember, und, Sonntag, 18. Dezember, abermals aufgeführt. Am Samstag, 19. November, findet ein Trommel-Workshop statt. Alte Balladen werden am Samstag, 26. November, am Sonntag, 27. November, und am Samstag, 10. Dezember, vorgetragen.

Weitere Termine: "Windeln, Pickel, Psychatrie" mit Michael Trischan und Sohn Attila geht am Freitag, 23. September, über die Kleinkunstbühne, "’s ischt wie’s ischt" am Samstag, 1. Oktober. Am Samstag, 8. Oktober, tritt Serhat Dogun auf, der Samstag, 29. Oktober, bringt ein Gastspiel von "Heilixblechle".

Momentan hat der Verein Kleinkunstbühne K3 110 Mitglieder, darunter mehr als 30 Kinder und Jugendliche. Neue Mitglieder, die bereit wären, bei der Bewirtung während der Veranstaltungen Hand anzulegen, sind gerne gesehen und immer willkommen.