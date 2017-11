Stadtpark-Stories heißt die Eigenproduktion aus der Feder von Evelin Nolle-Rieder, die am heutigen Samstag Premiere auf der Kleinkunstbühne K3 in Winterlingen feiert. 16 Akteure zwischen acht und 69 Jahren aus Winterlingen und der Region erzählen eine Geschichte mit bekannten Liedern, begleitet von Anton Roggenstein am Piano. Es wird kein einziges Wort gesprochen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.