Winterlingen Einsatz mit Bohrhammer, Schlagbohrmaschine und Pinsel

Fundamente, Schalung, Armierung und Beton – all das sind Lerninhalte beim Thema Bauen und Wohnen im Natur- und Technikunterricht der Werkrealschule. Mit den theoretischen Kenntnissen aus dem Unterricht machten sich die Schüler zusammen mit ihrem Lehrer Günter Hahn im Herbst 2016 auf zur Baustelle nach Benzingen. Nach einer kurzen Besprechung begannen sie sofort mit den Arbeiten. Zuerst mussten sie den unteren Teil der Treppe abbrechen. Bei der Arbeit mit dem Bohrhammer wechselten sich die Schüler ab. Jeder wurde dabei durchgeschüttelt, für viele war es die erste Erfahrung mit diesem lauten und kraftraubenden Gerät. Danach hoben die Schüler das Fundament aus und verfestigten den Untergrund mit Schotter. Mit einer Schlagbohrmaschine bohrten sie mehrere Löcher in die Treppe, um darin mit einem Spezialkleber Baustahlstücke zu verankern. Dadurch ist eine gute Verbindung zwischen altem und neuem Treppenteil gewährleistet.

Beim zweiten Nachmittagseinsatz brachten sie die Schalung an und armierten die Treppe mit Baustahlmatten. Beim anschließenden Betonrühren von Hand wunderten sich die Schüler, wie schwer das Gemisch von Kies, Zement und Wasser beim Mischen wird. Am Abend war der Beton eingebracht, gerüttelt und geglättet – und das Tagesziel erreicht.

Zu Beginn der Arbeiten hatten die Schüler beschlossen, sich nicht nur auf die Betonarbeiten zu beschränken, sondern die gesamte Eingangstreppe zu verschönern. So befreiten sie gewissermaßen nebenher das Treppengeländer von Flechten und Rost und brachten an den Treppenseiten einen Außenputz an.