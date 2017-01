Winterlingen Eine Florian-Statue zum Ausstand

Die unterschiedlichen Einsätze hätten von der Feuerwehr große Flexibilität erfordert, seien aber dennoch ohne große Probleme gestemmt worden.

So half die Wehr mit ihren Einsatzkräften etwa bei sieben Verkehrsunfällen mit sechs eingeklemmten Personen. Zu bewältigen gab es ferner fünf Ölspuren, einen Lastwagenbrand, einen Küchenbrand, eine Personenrettung mit dem Kombinationsfahrzeug Multistar, zwei Wohnungsbrände, drei technische Hilfeleistungen, sieben Brandmeldealarme und die Hilfeleistung für eine Person in Not.

An einer groß angelegten Übung des Landkreises Sigmaringen und des Zollernalbkreises auf dem Truppenübungsplatz in Stetten a. k. M. nahm die Winterlinger Wehr mit dem Löschgruppenfahrzeug 16/12 teil. Außerdem sicherten die Wehrleute beim Winterlinger-Bank-Lauf in die Nacht die Ebinger Straße ab, übernahmen beim Weihnachtsmarkt den Sicherheitsdienst und am Volkstrauertag die Kranzniederlegung.

Um eine stete Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, wurden mehrere Fortbildungslehrgänge absolviert: Dazu zählten Atemschutzlehrgänge, ein Truppenführerlehrgang sowie die Belastungsübung für Atemschutzgeräteträger in Tailfingen. Auch führte die Wehr 18 Übungsdienste und zwei Ersatzdienste durch.

Im weiteren Verlauf der Hauptversammlung wurden 19 Feuerwehrmitglieder für vollzähligen Dienstbesuch 2016 durch den scheidenden Abteilungskommandanten Rieber geehrt.

Bürgermeister Michael Maier dankte der Winterlinger Feuerwehr für die geleistete Arbeit und gute Zusammenarbeit. Sein Dank galt Heinz Rieber für drei Jahrzehnte in der Funktion des Abteilungskommandanten. Maier resümierte die Einsätze und zollte der Wehr großen Respekt.

Im Namen der Feuerwehrkameraden erhielt Heinz Rieber als Dank und Anerkennung eine Holzschnitzfigur in Gestalt des Schutzpatrons der Feuerwehr überreicht. In diesem Rahmen erinnerte Rieber an den Anfang seiner Amtszeit vor 30 Jahren und bedankte sich für die langjährige und tatkräftige Unterstützung seiner Feuerwehrkameraden.