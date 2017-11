Winterlingen (are). Erneut hat der Gemeinderat über einen Antrag im Rahmen des kommunalen Förderprogramms "Ortsmitte beleben" beraten. Die Initiative soll dazu beitragen, das Ortsbild zu verschönern. Mit bis zu 5000 Euro fördert die Gemeinde Privatpersonen, die Abrisse und Modernisierungsmaßnahmen vornehmen. Diesmal ging es um den Abriss eines landwirtschaftlichen Wohngebäudes in der Hel­straße 6. Dieses steht laut Bürgermeister Michael Maier nicht nur Jahre, sondern "eher Jahrzehnte" leer. Die Gemeinde äußerte sich erfreut darüber, dass die Besitzerin nun den Abbruch des Hauses angehen möchte. Die Maßnahme wurde von allen Gemeinderäten positiv bewertet, so dass der Zuschuss einstimmig bewilligt wurde. Die Summe des Zuschusses beträgt 60 Prozent der nachgewiesenen Abbruchkosten, im Höchstfall bis zu 5000 Euro. Abgerechnet wird nach Vorlage der Rechnung bei der Gemeindeverwaltung.