Winterlingen Diese Musik zergeht auf der Zunge

Der "Hmmm-Effekt" nach den vier Kostproben war zur Freude des Meisters unüberhörbar. Genascht werden durfte nach Herzenslust auch in der Pause an einem Schokoladenbrunnen, in dem 25 Liter Schokolade über fünf Kaskaden flossen. Da hinein durften Obstspieße oder Gebäck getaucht werden. Aber auch an diejenigen, denen die Sache dann doch zu süß wurde, hatte das rührige Team von K3 gedacht: An einem Stand gab es kleine Gläschen mit Wurst- oder Nudelsalat und für die Vegetarier auch einen Gemüsesalat.