Winterlingen Das Gericht soll "Stopp" sagen

Der nächste Punkt: Trinkwasserschutz. Durch Wegebau, Trassenschlag und Freistellung der Standorte werde Waldboden verdichtet, was sich wiederum negativ auf die hydrologischen Vorgänge auswirke – und das in einem Karstgebiet, das von der Geologischen Landesanstalt als höchst sensibel eingestuft werde. Die Folgen seien in vielerlei Hinsicht nicht absehbar, weil es keine belastbaren Studien gebe – in solchen Fällen, besage das EU-Vorsorgeprinzip, müsse man von den fraglichen Bauprojekten Abstand nehmen. Hinzu komme ein nicht akzeptables Unfallrisiko.

Damit nicht genug: Auf dem Winterlinger Fachberg, wo Bitsch zuhause ist, bewegt sich laut seiner Darstellung die Doppelbelastung durch Körper- und Luftschall schon heute an der Grenze des Vertretbaren – das habe ein Expertengutachten ergeben. Durch die Windräder würde sie weiter gesteigert. Wenn im Großen und Ganzen keine gesetzlichen Grenzwerte überschritten würden, dann liege dies daran, dass die deutschen Vorschriften bislang eher lax seien – in Großbritannien müsse auch ohne Vorbelastungen ein Sicherheitsabstand von drei Kilometern zwischen Windrad und Wohngebiet eingehalten werden; die Briten seien da wesentlich weiter.