Winterlingen Am Ende findet sich eine Lösung

"Wir bitten die Gemeinde Winterlingen und den Gemeinderat darauf hinzuweisen, zur Beisetzung auf unserem Friedhof Rasengräber einzurichten.

Eine Erdbestattung ohne aufwendige Grabpflege sollte wie auf allen anderen Friedhöfen auch in Winterlingen möglich sein." So lautet das Anliegen der Bürgerinitiative, die im vergangenen Jahr mit rund 700 Unterstützern Schwung in die Debatte brachte. Auch in Harthausen will man Flächen ausweisen – an anderer Stelle, als die Gemeindeverwaltung es vorgeschlagen hat.

Es funktioniert nicht wie geplant: Der ursprünglich für die Wahl-Rasengräber ausersehene Ort auf dem Harthausener Friedhof scheidet aus – aufgrund der für einzelne Gräber noch gegebenen Ruhezeit. Die Reihen-Rasengräber erschienen, befanden die Ortschaftsräte, an der Schnittstelle zum alten Friedhofsteil optisch nicht ansprechend unter die Bäume gezwängt. Das freie Feld zwischen den Urnengräbern bei der Leichenhalle und dem alten Friedhof kommt nicht in Frage, weil dort Fels ausgehoben und auch gesprengt werden müsste, wodurch sehr hohe Kosten anfallen. Das hatte Bauamtsleiter Frank Maier bereits beim Ortsbegang des Gemeinderates im Juni erklärt. Keine Option also.